Пожар на объекте ТЭК в Орловской области после атаки ВСУ полностью ликвидирован

Пожар на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области, который возник после атаки беспилотников, был полностью ликвидирован. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

"Благодарю наши оперативные службы, особенно личный состав УМЧС по Орловской области! Пожар, возникший в результате атаки вражеских БПЛА, ликвидирован в 23 часа" – написал он.

Клычков также попросил руководство оперативных служб представить списки отличившихся для награждения, заявив, что ситуация была очень непростая.

Ранее в ночь на 14 декабря губернатор сообщил, что возгорание топлива произошло после массированной атаки беспилотников. Он уточнил, что оперативные службы находятся на месте и принимают меры по ликвидации последствий.

Возгорание на объекте топливной инфраструктуры было локализовано утром 14 декабря. Обошлось без пострадавших.