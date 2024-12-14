Возгорание топлива произошло в Орловской области после массированной атаки БПЛА

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Возгорание топлива произошло после массированной атаки беспилотников в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

"Сегодняшняя ночь выдалась неспокойной над Орловской областью. В результате массированной атаки беспилотников произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов", – написал он.

По его словам, оперативные службы находятся на месте и принимают меры по ликвидации последствий. Клычков уточнил, что обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что утром пятницы, 13 декабря, над территорией региона были сбиты 9 беспилотников. Сославшись на данные оперативных служб, он уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений на земле.