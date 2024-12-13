Над Ростовской областью уничтожено девять БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО сбили 9 беспилотников ВСУ над Ростовской областью. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

"Всего этой ночью средствами ПВО над территорией Ростовской области уничтожено девять БПЛА противника: в Новошахтинске, Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском районах", – написал он.

Слюсарь добавил, что согласно данным оперативных служб, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

Ранее этой ночью мирный житель Белгородской области получил тяжелые ранения при атаке украинского беспилотника. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что мужчину с множественными осколочными ранениями головы и рук транспортируют в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения, ему оказывается вся необходимая помощь.

До этого, вечером 12 декабря, средства ПВО РФ в течение часа сбили 10 беспилотников ВСУ над Белгородской и Ростовской областями.