Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие за сутки поразили военные аэродромы ВСУ и цех производства БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, удар по целям ВС РФ нанесли оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. В результате поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины, инфраструктура военных аэродромов, цех производства БПЛА самолетного типа, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 147 районах, рассказали в министерстве.

Ранее российские артиллеристы из гаубиц Д-30 ликвидировали взводный опорный пункт ВСУ на купянском участке, а по "опорнику" в Курской области нанесли удар с воздуха. По нему авиационными ракетами отработал экипаж вертолета Ка-52М "Аллигатор".

Между тем, как отмечают эксперты, у ВСУ почти не осталось профессиональных военных на линии боевого соприкосновения. В окопах находятся новобранцы, многих из которых отправили на фронт силой.