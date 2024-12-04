ВС РФ поразили инфраструктуру аэродромов и склады боеприпасов ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ за сутки поразили инфраструктуру военных аэродромов и склады боеприпасов ВСУ. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минобороны РФ.

По информации ведомства, армия России использовала оперативно-тактическую авиацию, БПЛА, артиллерию и ракетные войска. Помимо аэродромов и складов, ВС РФ поразили живую силу и военную технику украинских формирований в 133 районах, добавили в министерстве.

Ранее удар из российской РСЗО "Торнадо" поразил пункт дислокации операторов беспилотников "Птах Мадьяра" ВСУ в Харьковской области. Как рассказали в МО РФ, операторы БПЛА находились в населенном пункте Журавка под Харьковом. В результате удара российские войска ликвидировали до 66 боевиков и до 10 автомобилей повышенной прочности.

Между тем экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сказал, что у Украины нет средств, чтобы переломить ход конфликта с Россией. Он считает, что Киев проиграет при таком развитии событий.