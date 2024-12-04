Силы ПВО за ночь сбили 24 украинских БПЛА над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны сбили за ночь 24 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, шесть беспилотников самолетного типа были ликвидированы над Ростовской областью, пять БПЛА удалось перехватить над Брянской областью и Краснодарским краем, четыре – над Белгородской областью, три – над Рязанской областью, один – над Астраханской областью.

Накануне силы противовоздушной обороны сбили на сверхмалой высоте дрон в Каменском районе Ростовской области, в результате чего обломки рухнули на территории детского сада в Старой Станице.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора региона Юрия Слюсаря, никто из детей, их родителей и персонала не пострадал. Кроме того, никаких повреждений не выявлено.

