Средства ПВО работают в Новороссийске

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) работают в Новороссийске Краснодарского края. Все городские службы были приведены в состояние боевой готовности. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава города Андрей Кравченко.

Местных жителей призвали сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.

В городе также объявлена угроза атаки беспилотников. Горожанам рекомендовали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а находящимся на улице – укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе.

Ранее силы ПВО сбили на сверхмалой высоте дрон в Каменском районе Ростовской области, в результате чего обломки рухнули на территории детского сада в Старой Станице.

В ночь на 3 декабря дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили один украинский беспилотник над Брянской областью. Уничтоженный дрон относился к самолетному типу.