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03 декабря, 07:56

Происшествия

Средства ПВО уничтожили за ночь один беспилотник в Брянской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один украинский беспилотник над Брянской областью в ночь на 3 декабря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уничтоженный дрон относился к самолетному типу. При помощи него ВСУ планировали совершить террористическую атаку по объектам РФ, отметили в оборонном ведомстве.

Ранее ребенок погиб в результате атаки украинского беспилотника в Брянской области. Кроме того, из-за атаки вражеских дронов в Стародубском муниципальном округе был полностью уничтожен один жилой дом.

Еще одна атака ВСУ произошла в селе Березовка Борисовского района Белгородской области, где двое человек пострадали при атаке FPV-дрона на автомобиль. Их доставили в местную больницу, само транспортное средство было посечено осколками.

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