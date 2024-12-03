Средства ПВО уничтожили за ночь один беспилотник в Брянской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один украинский беспилотник над Брянской областью в ночь на 3 декабря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уничтоженный дрон относился к самолетному типу. При помощи него ВСУ планировали совершить террористическую атаку по объектам РФ, отметили в оборонном ведомстве.

Ранее ребенок погиб в результате атаки украинского беспилотника в Брянской области. Кроме того, из-за атаки вражеских дронов в Стародубском муниципальном округе был полностью уничтожен один жилой дом.

Еще одна атака ВСУ произошла в селе Березовка Борисовского района Белгородской области, где двое человек пострадали при атаке FPV-дрона на автомобиль. Их доставили в местную больницу, само транспортное средство было посечено осколками.