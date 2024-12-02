02 декабря, 07:29Политика
Силы ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников над регионами РФ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь ликвидировали над российскими регионами 15 дронов, которые были выпущены Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, восемь беспилотников самолетного типа было сбито над Курской областью, четыре – над Брянской областью, два – над Крымом и один – над Белгородской областью.
Накануне министерство обороны РФ сообщало об уничтожении 29 украинских дронов над российскими регионами. По данным ведомства, 20 БПЛА самолетного типа сбиты над Брянской областью, семь – над Калужской, по одному – над Смоленской и Курской областями.
Ранее из-за атаки украинского беспилотника в Брянской области погиб ребенок. Глава региона Александр Богомаз выразил семье погибшего соболезнования и заверил, что родственникам будет оказана необходимая помощь.
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