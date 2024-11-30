Двое пострадали в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в Белгородской области

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Двое пострадали при атаке FPV-дрона на автомобиль в селе Березовка Борисовского района Белгородской области, передает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Пострадавших с баротравмами бригады СМП доставляют сейчас в городскую больницу № 2, где им окажут всю необходимую помощь. Как отметил Гладков, транспортное средство посечено осколками.

Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы и уточняют информацию о других последствиях атаки.

Тем временем средства ПВО перехватили несколько беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря у берегов Сочи. По слвоам мэра города Андрея Прошунина, пострадавших нет, а вся инфраструктура работает в штатном режиме.

За прошедшую ночь системы ПВО перехватили и уничтожили 11 беспилотников самолетного типа над регионами России. Из них восемь – над Белгородской областью, а три – над акваторией Черного моря.