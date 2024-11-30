Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 ноября, 07:30

Происшествия

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 11 беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Одиннадцать беспилотников ВСУ были сбиты в ночь на 30 ноября силами ПВО России. Об этом сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.

"Над территорией Белгородской области уничтожено восемь БПЛА и три – над акваторией Черного моря", – указано в сообщении.

В ночь на 29 ноября средства ПВО уничтожили и перехватили 47 украинских беспилотников. 29 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, 8 – над территорией Краснодарского края, по 3 – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей и 1 – над Крымом.

До этого, в ночь на 28 ноября, силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на два района Краснодарского края.

В Славянске-на-Кубани обломки беспилотника рухнули во двор частного домовладения, выбив стекла. Из-за их падения пострадала хозяйка дома. Медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации женщина отказалась.

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Крыма

Читайте также


происшествиярегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика