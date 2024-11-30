Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 11 беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Одиннадцать беспилотников ВСУ были сбиты в ночь на 30 ноября силами ПВО России. Об этом сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.

"Над территорией Белгородской области уничтожено восемь БПЛА и три – над акваторией Черного моря", – указано в сообщении.

В ночь на 29 ноября средства ПВО уничтожили и перехватили 47 украинских беспилотников. 29 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, 8 – над территорией Краснодарского края, по 3 – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей и 1 – над Крымом.

До этого, в ночь на 28 ноября, силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на два района Краснодарского края.

В Славянске-на-Кубани обломки беспилотника рухнули во двор частного домовладения, выбив стекла. Из-за их падения пострадала хозяйка дома. Медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации женщина отказалась.

