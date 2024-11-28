Женщина пострадала в результате атаки дронов ВСУ на Краснодарский край

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО ночью отразили массированную атаку украинских беспилотников на два района Краснодарского края, при падении обломков БПЛА пострадала женщина. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.

"Этой ночью наши ПВО отразили очередную попытку террористической атаки на Краснодарский край – два района подверглись массированной атаке беспилотников", – написал он.

Кондратьев уточнил, что в Славянске-на-Кубани обломки беспилотника рухнули во двор частного домовладения, выбив стекла. Из-за их падения пострадала хозяйка дома. Медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации женщина отказалась.

Кроме того, в хуторе Чигрина Красноармейского района осколками беспилотника был поврежден дом, там обошлось без пострадавших.

Глава региона заявил, что дал поручение в кратчайшие сроки провести экспертную оценку ущерба и оказать помощь в восстановлении пострадавших домов.

В ночь на 27 ноября российские средства ПВО сбили десять беспилотников в небе над Ростовской областью. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил, что при отражении атаки обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

До этого силы ПВО уничтожили и перехватили 39 украинских беспилотников над 7 регионами России. Больше всего дронов было уничтожено над территорией Ростовской области – 24 БПЛА. Тогда также обошлось без пострадавших.