Российские ПВО сбили 8 баллистических ракет ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские ПВО сбили 8 баллистических ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявило Минобороны РФ.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки были уничтожены 6 американских управляемых авиационных бомб JDAM и 45 БПЛА самолетного типа.

При этом российские силы, включая авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию, ударили по военным аэродромам, объектам энергетики, которые питали предприятия ВПК Украины, а также по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.

Только в ночь на 25 ноября над российскими регионами были сбиты 23 украинских дрона, которые относились к самолетному типу. 8 из них уничтожены над Калужской областью, 7 – над Курской, 5 – над Брянской и 3 – над Белгородской. При этом над Курским регионом в это же время российские силы уничтожили 7 украинских ракет.

