Силы ПВО сбили семь ракет и столько же БПЛА в Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

Подразделения ПВО отразили воздушную атаку ВСУ в Курской области в ночь на 25 ноября. Всего было уничтожено семь украинских ракет и столько же беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

О возможных последствиях на земле не сообщается. Смирнов напомним местным жителям, что не следует приближаться к обломкам снарядов в случае их обнаружения.

Этой ночью атаке украинских беспилотников также подверглись Брянская и Калужская области. В первом случае обошлось без пострадавших и каких-либо разрушений.

Под Калугой обломки дрона упали на территории одного из промышленных предприятий, в результате чего началось возгорание. Ближе к утру его удалось полностью ликвидировать.