Песков заявил, что ВС РФ пытаются снизить до минимума угрозу атак БПЛА на регионы

Фото: министерство обороны РФ

Российские военные используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу атак беспилотников на российские регионы, при этом ни одна система не может быть эффективной на 100%, поэтому иногда случаются трагедии. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что единственный способ предотвратить их полностью – достичь всех целей, которые Россия ставит в ходе СВО.

Прошлой ночью российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской и Волгоградской областями. В ночь на 20 ноября система ПВО уничтожила 44 украинских дрона над девятью регионами РФ.

По данным оборонного ведомства, киевский режим пытался совершить террористическую атаку с помощью 20 БПЛА над территорией Новгородской области, еще 5 были ликвидированы над Курской областью и 4 – над Орловской. Кроме того, ПВО зафиксировали и сбили по 3 беспилотника над территориями Белгородской, Тульской и Тверской областей и по 2 – над Брянской, Смоленской областей.