Силы ПВО уничтожили 44 БПЛА ВСУ над регионами РФ в ночь на 20 ноября

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 44 украинских дрона над 9 регионами РФ минувшей ночью. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, киевский режим пытался совершить террористическую атаку с помощью 20 БПЛА над территорией Новгородской области, еще 5 были ликвидированы над Курской областью и 4 – над Орловской.

Кроме того, ПВО зафиксировали и сбили по 3 беспилотника над территориями Белгородской, Тульской и Тверской областей и по 2 – над Брянской, Смоленской областей.

Утром 20 ноября также была пресечена атака ВСУ в Самарской области. Над территорией региона были уничтожены шесть беспилотников. Как отметил глава региона Вячеслав Федорищев, пострадавших и повреждений нет.

В свою очередь, из-за обстрела накануне пятью беспилотниками ВСУ предприятия в Каменском районе Воронежской области, которое выпускает гражданскую продукцию, в здании вспыхнул пожар. К данному моменту сотрудники МЧС уже ликвидировали возгорание. Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал, сотрудники предприятия были эвакуированы.