Шесть украинских беспилотников уничтожили в Самарской области

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Средства ПВО пресекли атаку ВСУ в Самарской области утром 20 ноября. Над территорией региона были уничтожены шесть беспилотников. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Федорищев.

"По оперативным данным, пострадавших и повреждений нет. Ситуация находится под контролем", – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Этой ночью вражеские дроны были также сбиты над территориями Брянской, Смоленской, Новгородской и Орловской областей. Во всех случаях, по данным местных властей, обошлось без пострадавших и разрушений.

Вечером 19 ноября две промышленные площадки компании ЭФКО, которая выпускает майонез, растительные масла, кетчупы и прочее, получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников в Воронежской и Белгородской областях. Персонал заводов эвакуировали, никто из работников не пострадал.