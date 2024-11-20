Еще 14 беспилотников уничтожены в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Российские средства ПВО уничтожили еще 14 украинских беспилотников самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Подразделения ПВО продолжают работу по защите нашего региона. Соблюдайте необходимые меры безопасности! Спасибо нашим защитникам!" – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Вечером 19 ноября российские силы уничтожили в Брянской области 10 беспилотников ВСУ. В результате атаки никто не пострадал, разрушений не выявлено.

Незадолго до этого силы ПВО сбили 11 украинских БПЛА за час в Брянской области. Обошлось также без пострадавших и разрушений на земле.