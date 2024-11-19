Силы ПВО уничтожили еще пять беспилотников в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще пять украинских беспилотников над Брянской областью. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

При воздушной атаке никто из местных жителей не пострадал, разрушений на земле не выявлено. На местах работают экстренные и оперативные службы.

Ранее сообщалось, что над территорией Брянской области было уничтожено в общей сумме 16 беспилотников ВСУ за 19 ноября. При этом 11 воздушных целей были сбиты только за час.

В ночь на 19 ноября украинские силы нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Пять ракет были сбиты и еще одна повреждена. Фрагменты последней упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего произошел пожар. Позже его ликвидировали.

ООН выразила обеспокоенность эскалацией конфликта на Украине после удара ракетами по Брянской области, а глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эту атаку сигналом того, что Запад хочет эскалации.