Еще пять БПЛА Украины уничтожены над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средствами ПВО в небе над Брянской областью ликвидированы еще пять БПЛА Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавших нет. На местах работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Ранее ПВО ВС РФ уничтожили 11 БПЛА над Брянской областью. Попытка войск Украины атаковать российский регион при помощи дронов самолетного типа была предпринята с 18:00 до 19:00 по московскому времени. В результате все цели уничтожены.