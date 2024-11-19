19 ноября, 23:09Происшествия
Еще пять БПЛА Украины уничтожены над Брянской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средствами ПВО в небе над Брянской областью ликвидированы еще пять БПЛА Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
По его словам, пострадавших нет. На местах работают сотрудники оперативных и экстренных служб.
Ранее ПВО ВС РФ уничтожили 11 БПЛА над Брянской областью. Попытка войск Украины атаковать российский регион при помощи дронов самолетного типа была предпринята с 18:00 до 19:00 по московскому времени. В результате все цели уничтожены.
Вооруженные силы России отразили 17 контратак 18 ноября