Силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА над Курской и Ростовской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских БПЛА над Ростовской областью и один – над Курской. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что три дрона были сбиты за час, с 19:00 до 20:00, во вторник, 19 ноября.

Также система ПВО работает в Калужской области, над югом региона. Местный губернатор Владислав Шапша сообщил, что ведется работа по уничтожению БПЛА.

"Напоминаю, что обломки вражеских БПЛА иногда местные жители обнаруживают раньше оперативных служб", – добавил он в своем телеграм-канале, попросив сообщать экстренным службам об обнаружении обломков, так как среди них может быть взрывчатка.

Ранее стало известно, что силами ПВО были ликвидированы 11 БПЛА над Брянской областью. Попытка войск Украины атаковать российский регион при помощи дронов самолетного типа была предпринята с 18:00 до 19:00 по московскому времени. В результате все цели уничтожены.