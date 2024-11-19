19 ноября, 07:16Происшествия
Средства ПВО уничтожили ночью 12 беспилотников над регионами РФ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО уничтожили в общей сумме 12 украинских беспилотников над российскими регионами в ночь на 19 ноября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Большая часть БПЛА – 11 аппаратов – были уничтожены над Ростовской областью, еще один дрон сбили в Белгородской области.
Водитель грузовика пострадал при падении украинского беспилотника на трассе в Белокалитвинском районе Ростовской области. Его доставили с осколочным ранением в районную больницу.
Еще один беспилотник был уничтожен этой ночью в районе Таганрога. В результате этой атаки обошлось без каких-либо последствий на земле.