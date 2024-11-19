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19 ноября, 07:16

Происшествия

Средства ПВО уничтожили ночью 12 беспилотников над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили в общей сумме 12 украинских беспилотников над российскими регионами в ночь на 19 ноября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Большая часть БПЛА – 11 аппаратов – были уничтожены над Ростовской областью, еще один дрон сбили в Белгородской области.

Водитель грузовика пострадал при падении украинского беспилотника на трассе в Белокалитвинском районе Ростовской области. Его доставили с осколочным ранением в районную больницу.

Еще один беспилотник был уничтожен этой ночью в районе Таганрога. В результате этой атаки обошлось без каких-либо последствий на земле.

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