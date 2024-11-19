19 ноября, 19:36Происшествия
Силы ПВО за час уничтожили 11 украинских БПЛА над Брянской областью
Фото: 123RF/boscorelli
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 украинских БПЛА в небе над Брянской областью, заявили в Минобороны России.
Попытка войск Украины атаковать российский регион при помощи дронов самолетного типа была предпринята с 18 до 19 часов по московскому времени. В результате все цели уничтожены.
Украинские военные в ночь на вторник, 19 ноября, нанесли удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Боевые расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" сбили пять ракет и повредили одну. Фрагменты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего произошел пожар.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS являются сигналом того, что Запад хочет эскалации.
Минобороны РФ сообщило об ударах ВСУ ракетами ATACMS в Брянской области