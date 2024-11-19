Силы ПВО за час уничтожили 11 украинских БПЛА над Брянской областью

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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 украинских БПЛА в небе над Брянской областью, заявили в Минобороны России.

Попытка войск Украины атаковать российский регион при помощи дронов самолетного типа была предпринята с 18 до 19 часов по московскому времени. В результате все цели уничтожены.

Украинские военные в ночь на вторник, 19 ноября, нанесли удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Боевые расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" сбили пять ракет и повредили одну. Фрагменты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего произошел пожар.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS являются сигналом того, что Запад хочет эскалации.

