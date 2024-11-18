ВСУ признали, что жители Одессы пострадали из-за работы украинских ПВО

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Работа украинских средств ПВО стала причиной падения обломков ракет в городской черте Одессы, из-за чего пострадали несколько граждан и представители полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Воздушных сил ВСУ.

ВВС утверждают, что в сторону Одессы была направлена баллистическая ракета "Искандер-М", которая была "сбита противовоздушной обороной". Однако позже обломки упали на жилые дома в одном из районов города.

По данным МВД Украины, в результате инцидента пострадали в том числе полицейские.

Российские военные ранее поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также скопления живой силы и военной техники противника в 139 районах.

Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ.