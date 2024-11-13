Рогов заявил об ударе ВС РФ по колонне ВСУ в Сумской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил в разговоре с РИА Новости об уничтожении в Сумской области крупной колонны украинских военнослужащих, которые готовились к переброске в Курскую область.

Как он утверждает, удар был нанесен по подразделению 47-й и 82-й бригад ВСУ российской армией с помощью ракетного комплекса "Искандер". По его словам, вышеназванные украинские военные участвовали в попытке контрнаступления Украины в Запорожской области летом 2023 года.

"Потери врага исчисляются как минимум несколькими десятками боевиков, плюс уничтожена техника, которая шла в колонне, в том числе тяжелая – боевые бронемашины, бронетранспортеры и прочие", – добавил Рогов.

Ранее ВС РФ также поразили объекты энергетической инфраструктуры, снабжавшие ВПК Украины. Кроме того, российские войска нанесли удары по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в 146 районах.

До этого ВС РФ поразили базу с топливом, расположенную неподалеку от Одессы, и аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области.

