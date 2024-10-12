ВС РФ поразили объекты энергетической инфраструктуры на Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России поразили объекты энергетической инфраструктуры, снабжавшие ВПК Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса", – говорится в сообщении.

Кроме того, ВС РФ нанесли удары по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в 146 районах. Также средствам ПВО удалось сбить 11 реактивных снарядов HIMARS и 125 беспилотников самолетного типа.

Ранее ВС РФ поразили базу с топливом, расположенную неподалеку от Одессы, и аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области.

Российская армия задействовала оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию. Также ВС РФ нанесли удар по пунктам управления БПЛА и позициям ВСУ в 137 районах.

