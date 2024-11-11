Патрушев опроверг сообщения западных СМИ о поражении Черноморского флота

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Никакого поражения Черноморского флота не было, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, подчеркнув, что недавно сам убедился в его боеспособности. Так он отреагировал на сообщения западных журналистов о том, что украинские силы якобы нанесли ущерб флоту.

"И это при том, что агрессивные действия Киева в этом регионе координируются натовскими специалистами", – приводит "Коммерсант" его слова.

Российская сторона продолжает держать позиции в Черном море, добавил Патрушев. Кроме того, он напомнил, что РФ остается одной из ведущих военно-морских держав, которая в том числе осуществляет ядерное сдерживание.

Между тем украинские военные использовали в течение последних двух лет против Черноморского флота ракеты, поставленные Североатлантическим альянсом, отметил ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, данный факт подтверждает важность увеличения поставок ракет украинской стороне.

В октябре Черноморский флот России был вынужден "сменить прописку" из-за того, что корабли флота подвергались опасности из-за безэкипажных катеров ВСУ, сообщил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

