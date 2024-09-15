Экс-глава ЦРУ заявил о планах США по уничтожению Черноморского флота

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

США планируют уничтожить Черноморский флот в случае применения РФ тактического ядерного оружия. Об этом заявил бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэвид Петреус.

"В случае использования даже тактического ядерного оружия будет уничтожен Черноморский флот", – цитирует его РБК.

По словам экс-главы ведомства, сейчас основания для опасения о ядерном оружии отсутствуют.

Между тем в Пентагоне анонсировали размещение дальнобойного ударного оружия своей оперативной группы в ФРГ в 2026 году. Огневые подразделения дальнего радиуса будут включать SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков допустил развертывание ракет в ядерном оснащении из-за действий Запада. При этом, по словам дипломата, РФ следует избегать эскалации, однако сценарии, при которых это возможно, рассматриваются. Замглавы ведомства отметил, что РФ не пойдет на уступки США, если они будут пытаться навязать Москве что-то выгодное только своей стороне.

