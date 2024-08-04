Рябков допустил развертывание ракет в ядерном оснащении из-за действий Запада

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

РФ может понадобиться развернуть ракеты в ядерном оснащении в ответ на действия со стороны Запада. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия-1".

"Я подтверждаю: если верховный главнокомандующий, если наши военные скажут, что там нужны спецбоеприпасы на таких-то носителях, значит так оно и будет. Но они должны принять это решение, исходя из совокупности факторов", – подчеркнул он.

При этом, по словам дипломата, РФ следует избегать эскалации, однако сценарии, при которых это возможно, рассматриваются. Замглавы ведомства отметил, что РФ не пойдет на уступки США, если они будут пытаться навязать Москве что-то выгодное только своей стороне.

"Время односторонних уступок Москвы осталось бесповоротно в прошлом, никогда в дальнейшем, даже при наилучших раскладах в наших отношениях с НАТО, с ЕС, о чем сейчас помыслить сложно", – сказал он.

Рябков указал, что сигнал главы Минобороны РФ Андрея Белоусова дошел до американского коллеги Ллойда Остина. Москве и Вашингтону удалось избежать эскалационного витка, добавил он.

Ранее в Пентагоне анонсировали размещение дальнобойного ударного оружия своей оперативной группы в ФРГ в 2026 году. Огневые подразделения дальнего радиуса будут включать SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус рассказал, что решение установить в Германии американские ракеты было принято в качестве ответа на размещение Россией оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области.

Такие планы Вашингтона несут прямую угрозу международной безопасности и стратегической стабильности, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

