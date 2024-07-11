Посол РФ заявил, что планы США разместить ракеты в ФРГ несут угрозу мировой безопасности

Фото: 123RF/bumbledee

Планы Вашингтона о размещении ракет средней и меньшей дальности в ФРГ несут прямую угрозу международной безопасности. Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов.

"По сути, речь идет о планах по развертыванию Соединенными Штатами в Европе ракет средней и меньшей дальности. Это – серьезная ошибка Вашингтона. Такие крайне дестабилизирующие шаги несут прямую угрозу международной безопасности и стратегической стабильности", – приводит его слова телеграм-канал посольства РФ в США.

Диппредставитель отметил, что подобными действиями США лишь усиливают гонку ракетных вооружений, а "завязывание узла конфронтации может стать детонатором неконтролируемой эскалации" на фоне обострения напряжения в отношениях России и НАТО.

Антонов также заявил, что российская толерантность к провокациям против безопасности страны не является безграничной, а в Германии должны понимать, что появление ракетного потенциала Штатов на территории ФРГ приведет к тому, что данные объекты окажутся под прицелом России.

Пентагон анонсировал размещение дальнобойного оружия в ФРГ в 2026 году. Конвенциональные огневые подразделения дальнего радиуса будут включать SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие.