Песков назвал уверенным шагом к холодной войне планы разместить ракеты США в ФРГ

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Решение США разместить в ФРГ дальнобойное оружие и ликование НАТО по этому поводу являются уверенными шагами к холодной войне. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, видео опубликовано в телеграм-канале журналиста.

"И возвращаются все атрибуты холодной войны с конфронтацией, с прямым противостоянием", – заявил он.

Официальный представитель Кремля также отметил, что Германия, США, Франция и Британия уже напрямую вовлечены в украинский конфликт, чтобы гарантировать стратегическое поражение России на поле боя. В связи с этим Песков заявил, что Москве необходимо использовать свой потенциал, чтобы справиться с этим давлением.

"Мы все это должны учитывать, это не повод для пессимизма. Это повод для того, чтобы использовать весь наш богатейший потенциал и выполнить все те цели, которые мы перед собой ставим в ходе СВО", – подытожил он.

Накануне в Пентагоне анонсировали размещение дальнобойного ударного оружия своей оперативной группы в ФРГ в 2026 году. Огневые подразделения дальнего радиуса будут включать SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие.

Посол РФ в США Анатолий Антонов отреагировал на планы Вашингтона, заявив, что они несут прямую угрозу международной безопасности и стратегической стабильности. Как он утверждает, так США лишь усиливают гонку ракетных вооружений, а "завязывание узла конфронтации может стать детонатором неконтролируемой эскалации" на фоне обострения напряжения в отношениях Москвы и Вашингтона.

