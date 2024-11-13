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Российские военные в ходе СВО очень бережно относятся к гражданскому населению Украины, в отличие от ВСУ. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя заявление украинской стороны о возросшей интенсивности бомбардировок территории Украины и увеличившихся жертвах среди мирных жителей, политик напомнил, что ВС РФ наносят удары только по военным целям. Эта практика продолжается, подчеркнул представитель Кремля.

Политик также отметил высокую динамику спецоперации. Она продолжается полным ходом, добавил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ради самосохранения украинский президент Владимир Зеленский готов пойти на любые жертвы: утилизировать остатки населения и торговать природными богатствами страны.

По словам дипломата, атаки ВСУ на Белгород, Бердянск и Курскую область показывают всю террористическую сущность режима Зеленского. А использование методов террора, считает она, стало "обыденным явлением и нормой поведения" для лидера Украины.