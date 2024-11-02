Главком ВСУ Сырский заявил об одном из самых мощных наступлений РФ

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Силы ВС РФ осуществляют одно из самых мощных наступлений с начала проведения спецоперации. Об этом сообщил главком украинской армии Александр Сырский, передает РИА Новости.

"Активные боевые действия, продолжающиеся в отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений", – заявил Сырский украинским СМИ в рамках встречи с военной делегацией Чехии.

По его словам, в зоне боевых действий возникла сложная ситуация.

Ранее ВС РФ освободили Кураховку в ДНР и Першотравневое в Харьковской области.

До этого российские войска нанесли удары по объектам энергетики военно-промышленного комплекса Украины. Также были поражены места хранения вооружения, боеприпасов, скопления живой силы, а также военной техники противника в 145 районах.

