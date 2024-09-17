ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивающие деятельность ВПК Украины

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Российские войска нанесли удары по объектам энергетики военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

Помимо объектов энергетики, были поражены места хранения вооружения, боеприпасов, скопления живой силы, а также военной техники противника в 145 районах.

По данным Минобороны, средствами ПВО за сутки сбили реактивный снаряд HIMARS и 36 беспилотников.

Ранее ВС РФ освободили 10 населенных пунктов в Курской области. Наступлением российские силы выбили противника из Апансоваки, Бяхова, Вишневки, Викторовки, Внезапного, Гордеевки, Краснооктябрьского, а также Обуховки и Снагости. При этом потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 24 единицы бронетехники.