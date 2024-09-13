За 11 и 12 сентября российская армия освободила сразу 10 населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Наступлением удалось выбить противника из Апансоваки, Бяхова, Вишневки, Викторовки, Внезапного, Гордеевки, Краснооктябрьского, Обуховки, Снагости. Потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 24 единицы бронетехники, в том числе пять танков и шесть бронетранспортеров.

В свою очередь, украинские СМИ стали говорить о провале Курской операции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.