Трамп пообещал последствия певице Тейлор Свифт за поддержку Харрис

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Кандидат на пост президента США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что американскую певицу Тейлор Свифт ждут последствия за ее поддержку Камалы Харрис на выборах главы государства.

"Я не фанат Тейлор Свифт. Она все время поддерживает представителя демократов, и она заплатит свою цену за это в сфере бизнеса", – отметил Трамп.

По мнению экс-главы Белого дома, выбор Тейлор Свифт – это "вопрос времени".

Первый раунд предвыборных теледебатов между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис стартовал в Соединенных Штатах. Каждому из участников предоставили по две минуты на то, чтобы ответить на вопросы экспертов, и столько же времени на опровержение аргументов своего оппонента.

В ходе дебатов оба кандидата обменялись резкой критикой в адрес политики друг друга. Харрис обвинила экс-президента США в "ужасном наследии" после своего президентства, в том числе она припомнила ему высокий уровень безработицы и критическую ситуацию с пандемией коронавируса в стране. Трамп в свою очередь раскритиковал нынешнего вице-президента за высокую инфляцию и миграционную политику.

В целом теледебаты продлились 1,5 часа. Сразу после них певица Тейлор Свифт заявила, что в предвыборной гонке поддерживает кандидата от демократов Камалу Харрис. По ее словам, на решение публично объявить о поддержке Харрис повлияли сгенерированные нейросетью изображения с ней, на которых она якобы поддерживает Трампа.