Камала Харрис заявила, что Путин "съел бы Трампа на ланч"

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Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис, говоря об урегулировании украинского конфликта, заявила, что Владимир Путин "съел бы" кандидата от республиканцев Дональда Трампа "на ланч". Такое утверждение она сделала на дебатах с Трампом.

"Почему бы вам не рассказать 800 тысячам американцев польского происхождения здесь, в Пенсильвании, как быстро вы бы отказались от всего ради благосклонности и того, что вы считаете дружбой с тем, кого называют диктатором, который съест вас на ланч", – передает ее слова "Газета.ру" со ссылкой на телеканал ABC.

Дебаты между Трампом и Харрис состоялись на площадке телекомпании. При этом в самом начале мероприятия политики обменялись резкой критикой в адрес друг друга. Так, Харрис обвинила Трампа в том, что тот оставил "ужасное наследие" после своего президентства.

В свою очередь, Трамп заявил, что у Харрис нет как таковой политической программы. Он также раскритиковал действующую администрацию США за высокую инфляцию и миграционную политику.

Также Харрис во время дебатов с Трампом призналась, что встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским за несколько дней до начала СВО и поделилась с ним данными разведки США. Однако она не уточнила, какую именно информацию она предоставила украинскому лидеру. Помимо этого, кандидат от демократов обвинила Трампа в желании отказаться от помощи Киеву.