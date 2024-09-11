Харрис призналась, что передала Зеленскому данные разведки США перед началом СВО

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Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис заявила во время дебатов со своим оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом, что встречалась с украинским президентом Владимиром Зеленским за несколько дней до начала спецоперации РФ и поделилась с ним развединформацией США.

"Я встречалась с президентом Зеленским, я поделилась с ним американскими разведданными о том, как он может защитить себя", – цитирует Харрис РИА Новости.

Вместе с тем она не стала раскрывать, какого рода информацию она предоставила украинскому лидеру.

Харрис также обвинила Трампа в желании отказаться от помощи Украине. По ее словам, экс-президент США в случае переизбрания не будет отстаивать интересы Киева.

Трамп в рамках дебатов вновь пообещал завершить конфликт на Украине еще до вступления в должность президента в случае победы на выборах. По его словам, он желает прежде всего положить конец боевым действиям.

Ранее республиканец заявлял, что атака ВСУ на Курскую область приведет к третьей мировой войне. По мнению Трампа, в текущий момент угроза мировой войны ближе, чем когда-либо.