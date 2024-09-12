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12 сентября, 07:45

Происшествия

Новости мира: 324 человека погибли из-за мощнейшего паводка во Вьетнаме

Новости мира: 324 человека погибли из-за мощнейшего паводка во Вьетнаме

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По меньшей мере 324 человека погибли или пропали без вести в результате масштабного паводка во Вьетнаме. Большая вода пришла сразу в несколько сельскохозяйственных регионов на севере страны. СМИ публикуют кадры эвакуации людей с крыш и пытающихся забраться повыше животных. Спасатели стараются вывозить их в безопасные места.

Тем временем в Калифорнии, США, продолжают бушевать лесные пожары. К этой минуте известно уже о 13 пострадавших, в том числе спасателях. Которым уже вторые сутки не удается взять ситуацию в штате под контроль. Там стоит засушливая погода, в отдельных районах температура доходит до 40 градусов. Продолжается эвакуация ряда населенных пунктов, которым угрожает полное уничтожение огнем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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