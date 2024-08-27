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Новости

Новости

27 августа, 11:45

Новости

Новости мира: в Бразилии из-за лесных пожаров люди вынуждены ходить в масках

Новости мира: в Бразилии из-за лесных пожаров люди вынуждены ходить в масках

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Дым от лесных пожаров окутал бразильскую столицу. В городе очень плохая видимость. Люди ходят в масках. Смог пришел из штата Сан-Паулу, где ранее загорелся сахарный тростник. Пожары бушуют в 10 штатах страны.

В Японии на полках магазинов заканчивается рис. Людям выдают не больше двух пакетов в одни руки. Причин сразу несколько. Главная – рис старого урожая заканчивается, а новый еще не привезли. Также люди вынуждены были пополнить запасы из-за несостоявшегося землетрясения, о котором их предупреждали ранее.

В Южной Корее, стране с самым низким уровнем рождаемости в мире, запустили в тестовом режиме программу финансирования свиданий и свадеб. В городе Пусан будет предложено поучаствовать в "дне одиночек". Людям, которые найдут себе партнера, предложат гонорар в 360 долларов. А если участники дойдут до официальной регистрации брака, им выдадут 15 тысяч долларов и помогут с арендой жилья сроком до пяти лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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