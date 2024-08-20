Новости регионов: мощный ливень обрушился на Владивосток

Владивосток ушел под воду после мощного ливня, который обрушился на город вечером 19 августа и лил до утра. Улицы затопило в считанные минуты, машины и пешеходы передвигались вплавь. Сильные потоки воды смыли асфальт, местами он провалился вместе с автомобилями. Не выдержали и домовые ливневки: один из подъездов многоэтажки превратился в водопад. О грядущих дождях синоптики предупреждали заранее, однако осадки вдвое превысили прогноз.

Также стало известно, что на трассе в Воронежской области водитель Fiat устроила массовое ДТП. Она пошла на обгон, выехала на встречную полосу и столкнулась с самосвалом и "Газелью", которую отбросило еще на одну машину. Грузовик от удара улетел в кювет, водитель и пассажир Fiat погибли на месте, еще два пассажира госпитализированы с травмами.



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