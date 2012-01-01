Вице-премьер Италии Сальвини назвал арест Дурова во Франции "вонью режима"

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров продолжает находиться под арестом после прибытия во Францию. Ранее миллиардера задержали в аэропорту Ле-Бурже за отказ от сотрудничества с властями страны, что якобы делает его соучастником множества преступлений. Новые подробности скандального дела и международная реакция на него – в материале Москвы 24.
По чьим законам?
Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали прямо у частного самолета, на котором он прилетел из Азербайджана во французский аэропорт Ле-Бурже вечером 24 августа. На следующий день срок его ареста продлили на 48 часов, а позднее прокуратура Парижа сообщила, что Дуров может остаться под стражей до 28 августа. В ведомстве добавили, что дело против бизнесмена было открыто еще 8 июля и ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях.
Агентство Reuters со ссылкой на представителя французской полиции уточнило, что Дуров обвиняется в отказе сотрудничать по вопросу киберпреступлений и финансовых преступлений в мессенджере Telegram. Это якобы делает его соучастником преступлений, которые связаны с терроризмом, педофилией, наркотиками и прочим, за что ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Российские дипломаты уже направили ноту с требованием предоставить доступ к бизнесмену, однако Париж воспринимает имеющееся у него французское гражданство как основное, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Президент Франции Эммануэль Макрон лишь через два дня после задержания Дурова сделал официальное заявление. По его словам, в стране продолжают придерживаться свободы выражения мнений и коммуникации и задержание бизнесмена не является политическим.
В свою очередь, команда Telegram подчеркивала, что платформа, которой пользуются почти миллиард человек во всем мире, соблюдает законы Евросоюза, а модерация контента "соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется". При этом в соцсети отметили, что Дурову нечего скрывать и он часто передвигается по Европе.
"Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несет ответственность за злоупотребление этой платформой", – сказано в заявлении.
В пресс-службе Еврокомиссии не стали комментировать дело, назвав его "национальным расследованием" Франции. Позднее там добавили, что Дурова арестовали по местным законам, а Акт о цифровых услугах ЕС (DSA), согласно которому оператор соцсети ответственен за любой размещенный там контент, в данной ситуации не применим.
"Уголовное преследование не входит в число потенциальных наказаний за нарушение DSA. DSA не определяет, что является незаконным, и не устанавливает никаких уголовных преступлений, поэтому не может применяться для арестов. Могут применяться только национальные или международные законы, определяющие уголовное преступление", – заявил представитель Еврокомиссии, который добавил, что власти ЕС следят за ситуацией и готовы сотрудничать с французской стороной.
При этом в МИД Пятой республики, в свою очередь, отказались говорить об аресте Дурова, "чтобы уважать независимость судебной системы".
"Вонь режима"
Отец предпринимателя Валерий Дуров рассказал, что ему ничего неизвестно о задержании сына во французском аэропорту.
Главред RT Маргарита Симоньян после задержания бизнесмена посоветовала пользователям Telegram удалить оттуда все "чувствительные разговоры и переписки". По ее мнению, бизнесмен в конечном итоге предоставит доступ к мессенджеру французским властям.
"Дурова закрыли, чтобы забрать ключи. И он их отдаст", – убеждена Симоньян.
А певец Олег Газманов, в свою очередь, не сомневается, что Дурова отправили под арест из-за его русского происхождения. Артист выразил сожаление, что Telegram теперь смогут "прослушивать", и призвал соотечественников не посещать недружественные страны, назвав это "смертельно опасным" занятием.
"Теперь еще более понятно, что гражданство других стран никого не спасет", – сказал Газманов.
В Италии министр транспорта и инфраструктуры, вице-премьер страны Маттео Сальвини написал в своих соцсетях, что следующему могут "заткнуть рот" владельцу соцсети X Илону Маску.
Поддержал Дурова и экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.
"Я удивлен и глубоко опечален тем, что Макрон опустился до уровня взятия заложников как средства получения доступа к частным коммуникациям", – написал Сноуден на своей странице.
Японский эксперт по кибербезопасности Юкими Сота заявил на своей странице, что арест Дурова можно сравнить с задержанием изготовителя ножа, с помощью которого совершено убийство. По его словам, приложение Telegram "слишком хорошее", чем и пользовались преступники.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на французского чиновника написала, что ситуация с Дуровым создала новое напряжение между Парижем и Москвой. Издание подчеркнуло, что Telegram популярен в странах бывшего СССР и активно используется Россией и Украиной для подачи информации о конфликте. При этом турецкая газета Sabah опубликовала материал, в котором целью задержания Дурова названа попытка скрыть происходящее в Газе на фоне действий армии Израиля.
В то же время арест российского бизнесмена поддержал канадский актер Уильям Шетнер, который прославился благодаря роли капитана Кирка в сериале "Звездный путь". По словам 93-летнего артиста, платформа ничего не делает для предотвращения мошенничества: якобы аферисты в Telegram выдают себя за него, от чего пожилой артист уже устал.
Задержание Дурова вызвало реакцию не только среди политиков и общественников, но и мошенников. ТАСС со ссылкой на Роскачество сообщил, что аферисты представляются службой поддержки Telegram и предлагают пользователям "сохранить личные данные" и перенести их на "безопасный ресурс". Также преступники стали создавать фейковые сайты в поддержку миллиардера, при помощи которых у пользователей могут украсть деньги с криптокошельков, рассказали агентству представители российского разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T.