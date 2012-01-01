Вице-премьер Италии Сальвини назвал арест Дурова во Франции "вонью режима"

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров продолжает находиться под арестом после прибытия во Францию. Ранее миллиардера задержали в аэропорту Ле-Бурже за отказ от сотрудничества с властями страны, что якобы делает его соучастником множества преступлений. Новые подробности скандального дела и международная реакция на него – в материале Москвы 24.

По чьим законам?

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали прямо у частного самолета, на котором он прилетел из Азербайджана во французский аэропорт Ле-Бурже вечером 24 августа. На следующий день срок его ареста продлили на 48 часов, а позднее прокуратура Парижа сообщила, что Дуров может остаться под стражей до 28 августа. В ведомстве добавили, что дело против бизнесмена было открыто еще 8 июля и ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

Агентство Reuters со ссылкой на представителя французской полиции уточнило, что Дуров обвиняется в отказе сотрудничать по вопросу киберпреступлений и финансовых преступлений в мессенджере Telegram. Это якобы делает его соучастником преступлений, которые связаны с терроризмом, педофилией, наркотиками и прочим, за что ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Российские дипломаты уже направили ноту с требованием предоставить доступ к бизнесмену, однако Париж воспринимает имеющееся у него французское гражданство как основное, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент Франции Эммануэль Макрон лишь через два дня после задержания Дурова сделал официальное заявление. По его словам, в стране продолжают придерживаться свободы выражения мнений и коммуникации и задержание бизнесмена не является политическим.





Эммануэль Макрон президент Франции Арест главы Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение остается за судьями.

В свою очередь, команда Telegram подчеркивала, что платформа, которой пользуются почти миллиард человек во всем мире, соблюдает законы Евросоюза, а модерация контента "соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется". При этом в соцсети отметили, что Дурову нечего скрывать и он часто передвигается по Европе.

"Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несет ответственность за злоупотребление этой платформой", – сказано в заявлении.

В пресс-службе Еврокомиссии не стали комментировать дело, назвав его "национальным расследованием" Франции. Позднее там добавили, что Дурова арестовали по местным законам, а Акт о цифровых услугах ЕС (DSA), согласно которому оператор соцсети ответственен за любой размещенный там контент, в данной ситуации не применим.

"Уголовное преследование не входит в число потенциальных наказаний за нарушение DSA. DSA не определяет, что является незаконным, и не устанавливает никаких уголовных преступлений, поэтому не может применяться для арестов. Могут применяться только национальные или международные законы, определяющие уголовное преступление", – заявил представитель Еврокомиссии, который добавил, что власти ЕС следят за ситуацией и готовы сотрудничать с французской стороной.

При этом в МИД Пятой республики, в свою очередь, отказались говорить об аресте Дурова, "чтобы уважать независимость судебной системы".

"Вонь режима"

Фото: Steve Jennings/Getty Images for TechCrunch

Отец предпринимателя Валерий Дуров рассказал, что ему ничего неизвестно о задержании сына во французском аэропорту.





Валерий Дуров отец основателя Telegram Случайно узнал недавно. Мне нечего добавить, я не в курсе.

Главред RT Маргарита Симоньян после задержания бизнесмена посоветовала пользователям Telegram удалить оттуда все "чувствительные разговоры и переписки". По ее мнению, бизнесмен в конечном итоге предоставит доступ к мессенджеру французским властям.

"Дурова закрыли, чтобы забрать ключи. И он их отдаст", – убеждена Симоньян.

А певец Олег Газманов, в свою очередь, не сомневается, что Дурова отправили под арест из-за его русского происхождения. Артист выразил сожаление, что Telegram теперь смогут "прослушивать", и призвал соотечественников не посещать недружественные страны, назвав это "смертельно опасным" занятием.

"Теперь еще более понятно, что гражданство других стран никого не спасет", – сказал Газманов.

В Италии министр транспорта и инфраструктуры, вице-премьер страны Маттео Сальвини написал в своих соцсетях, что следующему могут "заткнуть рот" владельцу соцсети X Илону Маску.





Маттео Сальвини вице-премьер Италии В Европе мы уже подошли к цензуре, к вони режима. Да здравствует свобода мысли и слова.

Поддержал Дурова и экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.

"Я удивлен и глубоко опечален тем, что Макрон опустился до уровня взятия заложников как средства получения доступа к частным коммуникациям", – написал Сноуден на своей странице.

Японский эксперт по кибербезопасности Юкими Сота заявил на своей странице, что арест Дурова можно сравнить с задержанием изготовителя ножа, с помощью которого совершено убийство. По его словам, приложение Telegram "слишком хорошее", чем и пользовались преступники.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на французского чиновника написала, что ситуация с Дуровым создала новое напряжение между Парижем и Москвой. Издание подчеркнуло, что Telegram популярен в странах бывшего СССР и активно используется Россией и Украиной для подачи информации о конфликте. При этом турецкая газета Sabah опубликовала материал, в котором целью задержания Дурова названа попытка скрыть происходящее в Газе на фоне действий армии Израиля.





из материала турецкой газеты Sabah За Францией последуют другие страны... Потому что они хотят закрыть антисионистские новостные каналы, которые Telegram не подвергает цензуре. Они не хотят, чтобы мы знали, что пишут палестинские аккаунты в Газе и на Западном берегу.

В то же время арест российского бизнесмена поддержал канадский актер Уильям Шетнер, который прославился благодаря роли капитана Кирка в сериале "Звездный путь". По словам 93-летнего артиста, платформа ничего не делает для предотвращения мошенничества: якобы аферисты в Telegram выдают себя за него, от чего пожилой артист уже устал.

Задержание Дурова вызвало реакцию не только среди политиков и общественников, но и мошенников. ТАСС со ссылкой на Роскачество сообщил, что аферисты представляются службой поддержки Telegram и предлагают пользователям "сохранить личные данные" и перенести их на "безопасный ресурс". Также преступники стали создавать фейковые сайты в поддержку миллиардера, при помощи которых у пользователей могут украсть деньги с криптокошельков, рассказали агентству представители российского разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T.