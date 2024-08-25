Газманов связал задержание Дурова во Франции с русским происхождением

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова из-за его русского происхождения, рассказал артист Олег Газманов в беседе с "Московским комсомольцем".

"Теперь еще более понятно, что гражданство других стран никого не спасет", – добавил он.

Он также выразил свои сожаления этой ситуации и назвал трагичным, что теперь Франция, по его мнению, сможет "прослушивать" Telegram. Также он предостерег россиян от поездок в недружественные страны, назвав это не просто опасным, а "смертельно опасным" занятием.

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. Арест связан с нежеланием предпринимателя сотрудничать с Парижем, что якобы делает его соучастником преступлений, добавляли местные СМИ. Российский МИД уже направил ноту с требованием о доступе к задержанному.

