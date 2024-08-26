Депутат от АдГ назвал "подлинную" причину ареста Дурова во Франции

Фото: vk.com/Павел Дуров

Настоящая причина задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции заключается в борьбе с оппозицией, считает депутат немецкого парламента от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре, о чем он сообщил РИА Новости.

Он признал, что не знает, в чем состоят формальные обвинения против Дурова, однако, по его словам, обычно в таких ситуациях изыскиваются предлоги для принятия соответствующих мер.

"В ведущих немецких СМИ поразительно часто говорят, что Telegram является платформой для так называемых правых экстремистов и сторонников теорий заговора. При этом Telegram защищает своих пользователей и оппозиционеров. Это и будет настоящей причиной процесса над Павлом Дуровым. Хотят принять меры против соответствующей оппозиции", – сказал Котре.

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. По информации СМИ, арест связан с нежеланием предпринимателя сотрудничать с Парижем, что якобы делает его соучастником множества преступлений, связанных с терроризмом, мошенничеством, оборотом наркотиков, педофилией и так далее. МИД РФ уже направил ноту с требованием о доступе к задержанному.

В самом Telegram на фоне ареста Дурова заявили, что мессенджер соблюдает законы ЕС, включая "Закон о цифровых услугах", а модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется.