Симоньян призвала удалить чувствительные беседы в Telegram

Фото: телеграм-канал "Маргарита Симоньян"

Пользователи должны удалить чувствительные разговоры и переписки в Telegram и больше так не делать, посоветовала главный редактор RT Маргарита Симоньян на фоне задержания основателя мессенджера Павла Дурова.

"Что главное в истории с Дуровым? <...> Его закрыли, чтобы забрать ключи. И он их отдаст", – рассказала она в своем телеграм-канале.

Французские спецслужбы задержали Дурова в парижском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. Сейчас основатель Telegram находится под стражей.

Местные СМИ утверждают, что арест может быть связан с нежеланием предпринимателя сотрудничать с Парижем, что якобы делает его соучастником преступлений, включая терроризм, мошенничество, оборот наркотиков, педофилию и так далее. Российский МИД уже направил ноту с требованием о доступе к задержанному.

