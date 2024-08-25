25 августа, 16:37Политика
Симоньян призвала удалить чувствительные беседы в Telegram
Фото: телеграм-канал "Маргарита Симоньян"
Пользователи должны удалить чувствительные разговоры и переписки в Telegram и больше так не делать, посоветовала главный редактор RT Маргарита Симоньян на фоне задержания основателя мессенджера Павла Дурова.
"Что главное в истории с Дуровым? <...> Его закрыли, чтобы забрать ключи. И он их отдаст", – рассказала она в своем телеграм-канале.
Французские спецслужбы задержали Дурова в парижском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. Сейчас основатель Telegram находится под стражей.
Местные СМИ утверждают, что арест может быть связан с нежеланием предпринимателя сотрудничать с Парижем, что якобы делает его соучастником преступлений, включая терроризм, мошенничество, оборот наркотиков, педофилию и так далее. Российский МИД уже направил ноту с требованием о доступе к задержанному.
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