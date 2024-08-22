Новости регионов: на Алтае спасли двоих туристов, которые не могли спуститься с гор

На Алтае спасли двоих туристов, которые пытались покорить одну из вершин, но застряли в горах и последние пять дней не могли спуститься обратно. Спасатели с помощью беспилотника почти неделю передавали им еду, воду и теплые вещи, потому что добраться до места мешала плохая погода. Утром 22 августа сотрудники МЧС нашли возможность эвакуировать пострадавших. Их передали медикам и родным.

Также стало известно, что в Новороссийске произошел крупный пожар. Двухэтажное здание, в котором расположены баня, кафе и батутный центр, вспыхнуло вечером 21 августа. Огонь охватил 300 квадратных метров и грозил перекинуться на гаражный кооператив по соседству. В тушении задействовали 85 пожарных и 25 единиц техники.

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