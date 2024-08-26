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26 августа, 22:48

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Филиппо: обвинения против Дурова позволяют арестовать главу любой соцсети

Французский политик прокомментировал обвинения против Дурова

Фото: ТАСС/AP Photo/Tatan Syuflana

Обвинения против основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, выдвинутые французской юстицией, позволяют заключить в тюрьму главу любой соцсети. Об этом ТАСС сообщил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Это показывает, что под прицелом находится свобода слова", – сказал политик.

Предпринимателя задержали 24 августа в аэропорту Франции. Ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях. Среди пунктов дела – соучастие в педофилии, распространении наркотиков, мошенничестве и других правонарушениях.

Французский президент Эммануэль Макрон отметил, что решение об аресте основателя Telegram не является политическим.

В свою очередь, британская газета Financial Times назвала задержание Дурова самой радикальной национальной мерой против руководителей соцсетей на данный момент.

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