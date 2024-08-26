Новости мира: 36 человек погибли в результате наводнения на границе Индии и Бангладеш

По меньшей мере 36 человек погибли в результате масштабного наводнения на границе Индии и Бангладеш, почти 4,5 миллиона человек пострадали от паводка. Сотни тысяч вынужденных переселенцев направились во временные убежища. Синоптики сообщили, что погодные условия в регионе не наладятся в ближайшее время.

Тем временем в министерстве окружающей среды Южно-Африканской Республики заявили, что намерены остановить вымирание пингвинов на своих берегах. Сто лет назад на берегах ЮАР насчитывалось больше миллиона гнездящихся пар, на данный момент – десятки тысяч. С целью их спасения чиновники намерены ограничить рыбный промысел в районе колоний пингвинов и расширить запрещенные к посещению туристами зоны.

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