Площадь пожара в районе Тепе-Оба в Крыму достигла 75 гектаров

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь возгорания в районе Тепе-Оба в Крыму составляет 75 гектаров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Пожарные не допустили перехода огня на СНТ "Волна" и "Рассвет". Вертолеты ведомства сбросили уже 50 тонн воды, водозабор происходит с моря. Всего в тушении пожара задействовано более 380 огнеборцев и 105 единиц техники.

Сухая трава загорелась в районе горной местности Тепе-Оба 25 августа. Из-за этого пришлось начать эвакуацию жителей СНТ "Рассвет" и "Волна".

Для временного размещения жителей развернули два пункта в Коктебеле. Глава Крыма Сергей Аксенов на фоне пожара призвал доверять только официальным источникам информации и не верить слухам.

