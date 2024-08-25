Жители двух СНТ под Феодосией эвакуируются из-за пожара

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Возгорание сухой растительности в районе горно-лесной местности Тепе-Оба в Крыму стало причиной превентивной эвакуации жителей СНТ "Рассвет" и "Волна" под Феодосией, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Сейчас для временного размещения жителей развернуты два пункта, созданные в Коктебеле. Общая площадь пожара составляет уже 15 гектаров. К ликвидации последствий возгорания привлечены более 280 специалистов и 83 единицы специальной техники.

"Вертолеты Ми-8 МЧС России сбросили 35 тонн воды", – добавили там.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в одном только СНТ "Рассвет" планируется эвакуировать порядка 100 человек. Часть из них уже вывезли на автобусах. Также Аксенов призвал доверять только официальным источникам информации и не верить слухам.

Ранее из-за лесного пожара в Гоначхирском ущелье в Карачаево-Черкесии эвакуировали 236 человек. Позже возгорание удалось локализовать и ликвидировать.

